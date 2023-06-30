Президент Франции покинул саммит ЕС на фоне беспорядков в стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе и отменил запланированную пресс-конференцию по его итогам, передает агентство Agence France-Presse.

Телеканал BFM сообщал, что в пятницу Макрон возглавит заседание кризисного штаба в связи с беспорядками, охватившими страну.

Отмечается, что отсутствие Макрона на саммитах ЕС "является крайне редким событием", пишет ТАСС.

Как сообщалось, во Франции за третью ночь беспорядков было задержано 670 человек. Для сдерживания протестов и погромов во Франции мобилизовано уже 40 тысяч полицейских и других силовиков – в четыре раза больше, чем в среду.

В Нантере, предместье на западной окраине Париже, где во вторник полицейские застрелили 17-летнего мигранта, протестующие сегодня ночью продолжали жечь автомобили и магазины, а также начали строить баррикады.

За прошедшую ночь во Франции зафиксировали более 3,8 тысячи пожаров, они затронули 492 здания, сообщила Le Parisien.