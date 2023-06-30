Родной отец Далера просит выпустить его из колонии на похороны сына

Двоюродный брат мальчика Далера, найденного мертвым в Екатеринбурге, Шамсидин Бобиев, рассказал, что отец мальчика ходатайствовал об освобождении на несколько дней ради похорон сына. По словам молодого человека, отец ребенка осужден за драку и уже через месяц должен выйти по УДО.

Шамсидин рассказал, что отец очень любил Далера и собирался забрать его после освобождения. Опекун якобы присылала ему фотографии и сообщения, что у мальчика все хорошо.

Бобиев уточнил, что отец мальчика мусульманин и хотел бы похоронить ребенка на мусульманском кладбище.

Напомним, после трехдневных поисков пропавшего шестилетнего мальчика, которые инициировала его мачеха, тело Далера было найдено в сумке в гараже, арендуемом его опекунами. По предварительным данным, ребенок умер в декабре. Опекун Вероника Наумова обвиняется в убийстве, истязании и мошенничестве с выплатами. Сейчас Чкаловский суд Екатеринбурга назначает ей меру пресечения на время расследования. Наумова заявила, что не считает себя виновной.