Губернатор Голубев опроверг информацию о поддержке ЧВК "Вагнер" ростовчанами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев усомнился в том, что люди, которые фотографировались с бойцами ЧВК "Вагнер" и выказывали им поддержку, были гражданскими.

"Я думаю, что это инсинуации, причем самих вагнеровцев", — ответил Голубев на замечания о том, что горожане положительно отреагировали на приход «вагнеровцев».

"Потому что они были в городе, в том числе, насколько мне известно, не все одетыми в военную форму",— приводит слова губернатора "Коммерсантъ".

Голубев добавил, что пообщаться с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным ему не довелось.

Напомним, 23 июня вечером Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.

С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.