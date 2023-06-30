ЛДПР предложила увеличить выплаты семьям погибших военных

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, направленный на увеличение размера выплат семьям погибших военнослужащих.

Сейчас, согласно действующему законодательству, в случае гибели военнослужащего, наступившей при исполнении им обязанностей военной службы, каждому члену семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация, которая рассчитывается путем деления ежемесячной денежной компенсации на количество членов семьи, включая и погибшего военнослужащего.

Фактически расчет ведется так, как если бы погибший был жив, что уменьшает размер выплаты, причитающийся членам его семьи. Это является необоснованным, считают авторы инициативы. Ведь расчет иных денежных выплат производится без учета погибшего. Это "несправедливость по отношению к членам семей погибших военнослужащих", отмечает соавтор законопроекта замглавы фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Законопроектом предлагается исключить погибшего военного при расчете компенсации. За счет этого члены его семьи будут получать ежемесячную компенсацию в большем размере.

Отметим, что если у погибшего, например, остались жена и ребенок, то сумма вырастет в полтора раза.