30 Июня 2023
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Прокуратура обнаружила опасные прогулочные полеты над Екатеринбургом

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Речь идет о полетах над городом.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, летом этого года на аэродроме "Логиново" были организованы коммерческие прогулочные полеты над Екатеринбургом. По данным ведомства, они проходили на самолете марки СESNA-172 (бортовой номер RA-67596) с выполнением фигур высшего и сложного пилотажа.

Самолет марки СESNA-172(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Как показала проверка, прогулочные полеты на данном воздушном судне проводились без обязательного сертификата эксплантата с выполнением запрещенных фигур высшего и сложного пилотажа, что создавало опасность для жизни и здоровья клиентов.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В прокуратуре заверили, что держат на контроле ход и результаты его расследования.

Теги: полеты, дело, Екатеринбург


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