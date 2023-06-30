"Я нормальная мать". Опекун Далера считает себя невиновной

Опекун 6-летнего мальчика, найденного мертвым в Екатеринбурге, не считает себя виновной. Как сообщил Накануне.RU источник в следствии, об этом она заявила в преддверии суда по избранию для нее меры пресечения.

"Я нормальная мать!" - заявила женщина и разрыдалась.

По ее версии, мальчик умер в результате несчастного случая, и она намерена настаивать на этом.

Пока женщину выводили из автозака, кто-то из толпы около суда выкрикнул: "Зачем ребенка убила?". Женщина ничего не ответила.

Также, по данным источника, ее муж участвует в СВО и отправляет деньги, поэтому семья не нуждается.

Линия защиты такова, что мачеха неправильно себя повела после смерти мальчика в результате "несчастного случая", но не совершала никаких противоправных действий. Адвокат считает, что женщину нужно выпустить под домашний арест. Следствие настаивает на аресте.

Напомним, Веронику Наумову обвиняют по трем статьям, включая убийство, истязание и мошенничество при получении выплат. Мальчик, которого сотни людей трое суток искали по всему городу, оказался мертв с декабря - тело ребенка нашли в сумке в гараже, арендуемом опекунами мальчика.