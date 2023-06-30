Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре в первый день июля

В первый день июля на Среднем Урале ожидается сильный ветер.

По данным синоптиков, в субботу, 1 июля, местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, уральцам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требований пожарной безопасности. Сейчас в области действует особый противопожарный режим, использование открытого огня запрещено.

На время непогоды все работы на высоте лучше всего прекратить. Садоводам рекомендуется воздержаться от работ на открытом воздухе, отложить дела на своих участках и проверить ветрозащитные конструкции.

Автовладельцам нужно быть максимально внимательными за рулем. Не следует парковать машину вблизи деревьев и рекламных щитов, а также фасадов зданий – при сильном ветре они могут повредить автомобиль. Лучше будет поставить его на крытую парковку.

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи свердловчан просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС – 101 или единому номеру вызова экстренных служб – 112.