В Татарстане на предприятии "Татнефти" при пожаре погибли двое рабочих

В Татарстане на территории предприятия "Татнефти" в результате аварии и пожара погибли двое рабочих. Одному из них было 36 лет, другому – 47. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло утром в Заинском районе республики на территории НГДУ "Елховнефть" (входит в "Татнефть"): рабочие исследовали резервуар для повторного заполнения нефтепродуктами, в этот момент началось возгорание.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах).