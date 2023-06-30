Активисты, участвовавшие в поисках 6-летнего Далера, пришли к суду с требованиями

Активисты "Лиза Алерт", которые несколько дней искали по всему Екатеринбургу 6-летнего Далера, сегодня пришли на судебный процесс его приёмной матери. Общественники настаивают, что опекуну, который несколько месяцев скрывал смерть своего приемного ребенка, стоит дать пожизненное.

"Мы не вершим самосуд, мы хотим, чтобы наказание было справедливым, а не как у нас это делается - 6 лет дадут, а она потом выйдет и других детей возьмет. Мы тоже люди и каждый день рискуем, можем внезапно умереть, и после этого наших детей могут передать таким людям", - сообщили активисты.

Они предупредили, что никакого сбора средств на похороны или помощь семье от имени отряда нет - это действуют мошенники. Только после того, как тело будет передано опеке, именно опека сообщит о сборе средств, если это будет необходимо. Пока ведётся вскрытие. Активисты предполагают, что похороны назначат на конец следующей недели.

Напомним, сегодня в Чкаловском районном суде выносят меру пресечения Веронике Наумовой.