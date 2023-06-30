Mash: Россияне, сбежавшие 24 июня за границу, просят МИД вернуть их домой

Россияне, сбежавшие из страны 24 июня, из-за «марша справедливости» Евгения Пригожина, захотели вернуться домой. Об этом сообщает Mash. Уточняется, что за несколько дней об этом попросили уже 116 россиян.

Telegram-канал пишет, что уехавшие из России потратили крупные суммы денег на авиабилеты в страны СНГ и Грузию и остались без финансов за границей. В связи с этим они просят МИД России о помощи. Всем обратившимся выданы свидетельства на возвращение.

Отметим, 24 июня, пока разворачивались события вокруг российской ЧВК, цены на авиабилеты в соседние страны взлетели в несколько раз, достигнув сотни тысяч рублей.

Ранее первый зампред комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев предложил опубликовать списки чиновников и бизнесменов, покинувших страну во время событий 24 июня. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и правоохранительным органам проанализировать, кто из госслужащих покинул Россию на фоне "пригожинского марша". По его словам, подобные поступки должны быть наказуемы.