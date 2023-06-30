Стало известно имя российского хоккеиста, задержанного в Польше по подозрению в шпионаже

Стали известны подробности о задержании в Польше российского хоккеиста, подозреваемого в шпионаже.

Mash сообщает, что задержанным, вероятно, является 20-летний защитник клуба UKS Zagłębie Sosnowiec Максим Сергеев.

Издание Wyborcza сообщает, что речь идет о 28-летнем россиянине Максиме С., а Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги".

До переезда в Краков Сергеев выступал за ХК "Балашиха", потом перешел в "Спартак", оттуда в "Химки", снова в "Балашиху" и после этого улетел за границу.