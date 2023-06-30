30 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: детская больница Стерлитамака / vk.com/dbsterlitamak

В Башкирии рой пчел напал на малолетних детей, из них извлекли 465 жал насекомых

Рой домашних пчел атаковал двух детей, которые гуляли в лесу близ села Ахмерово в Ишимбайском районе Башкирии. Братья гуляли без родителей.

"Дети получили многочисленные укусы. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. Отец и дядя отправились на поляну, разогнали пчел, освободили ребенка", - сообщили в детской городской больнице Стерлитамака, куда детей привезли в отделение реанимации.

"В реанимации было удалено около 465 жал с открытых частей тела - конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и волосистой части головы. Дети сейчас находятся под наблюдением наших врачей, их состояние улучшается, им ничего не угрожает. Лечение продолжается", - добавили в больнице.

Ребенок, покусанный пчелами.(2023)|Фото: детская больница Стерлитамака / vk.com/dbsterlitamak

Жала пчел, извлеченные из тел детей.(2023)|Фото: детская больница Стерлитамака / vk.com/dbsterlitamak

"Сейчас необходимо выяснить, почему пчелы напали на детей, что произошло до этого. Когда дети полностью восстановятся, проведем беседу с ними, чтобы уточнить обстоятельства", - отметил детский врач Григорий Саарян.

"Это были не отдельные укусы, а множественные в большом количестве. Конечно, дети должны куда - то ходить, выходить на улицу, но поход в лес должен быть сопровожден взрослыми. Это случайный инцидент. Данное происшествие закончилось благополучно. У подобных случаев могут быть серьезные последствия, так как недавно к нам поступил ребенок с одним укусом в лицо, и его состояние было гораздо хуже из-за признаков анафилактического шока. В нашем случае у мальчиков не проявилось аллергической реакции на пчелиный яд, им повезло и их состояние стабильное - без серьезных клинических симптомов", - добавил медик.

Теги: башкирия, дети, пчелы


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