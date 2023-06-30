Лавров назвал "передрягой" попытку мятежа ЧВК "Вагнер"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никому ничего не обязана объяснять по вопросу попытки мятежа, назвав эти события «передрягой».

"Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения, мы действуем транспарентно", - сказал Лавров. Он отметил, что на эту тему высказывался президент, а также все политические силы страны.

"Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы", - добавил министр.

"Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной", – цитирует Лаврова РИА Новости.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" заявил о новых разногласиях с Минобороны и начале так называемого "марша справедливости". Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным, а силовики возбудили на него уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж").

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты. С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.

27 июня самолет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском.