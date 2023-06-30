В Екатеринбурге прокуратура проверила детсад, в который ходил погибший у опекуна ребенок

Прокуратура организовала проверки в связи с гибелью 6-летнего ребенка в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, из отдела опеки и попечительства управления социальной политики №25 уже истребованы личные дела всех детей, переданных под опеку семье женщины, задержанной по обвинению в убийстве мальчика. Также сотрудники органа опеки опрошены по поводу проверки условий проживания и детско-родительских отношений с опекунами.

Отдельно прокуроры проверили детское дошкольное учреждение, которое посещал погибший ребенок. Были опрошены воспитатели и медработник, которые рассказали о фиксации телесных повреждений у мальчика в тот период, когда он еще ходил в детский сад. Также они указали на его регулярные пропуски с января 2023 года.

Кроме этого, начаты проверочные мероприятия в отношении сотрудников детской городской больницы. Расследование уголовных дел, возбужденных против женщины-опекуна, находится на контроле прокуратуры.

Ранее в Следственном комитете установили, что задержанная в Екатеринбурге опекун не сообщала никому о смерти ребенка, чтобы и дальше получать выплаты на него. Ей предъявлены обвинения по трем статьям.