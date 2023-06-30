Дума Нижневартовска провела последнее заседание перед каникулами

Сегодня депутаты городской Думы Нижневартовска собрались на последнее перед каникулами заседание, передает корреспондент Накануне.RU. В повестке дня народных избранников было 15 вопросов.

Один из самых объемных и важных документов, принятых депутатами – стратегия социально-экономического развития города до 2036 года. Разработчики – ведущие научные сотрудники Нижневартовского государственного университета актуализировали действующую редакцию документа (он был разработан до 2030 года), адаптировали документ под современные реалии и подвели промежуточные итоги.

«Базовый сценарий развития Нижневартовска прогнозирует увеличение оборота розничной торговли с 117 790,9 млн. рублей в 2022 году до 214 659,7 млн. рублей в 2036 году, а также увеличение объема отгруженной продукции на душу населения с 354,42 тыс. рублей до 498,82 тыс. рублей», – отметил Олег Шульгин, кандидат экономических наук, доцент, начальник управления научных исследований Нижневартовского государственного университета.

Также депутаты приняли решение по ряду технических правок в нормативно-правовые акты муниципалитета и поставили точку в вопросе приватизации кинотеатра «Мир». Старейший в городе кинотеатр исключен из программы приватизации.

Следующее заседание Думы Нижневартовска состоится в сентябре 2023 года.