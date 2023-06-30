Мобильные операторы попросили разрешить им поднимать тарифы на связь на 5% выше инфляции

Крупнейшие операторы связи в России заявили о необходимости ежегодного повышения тарифов на 5%, пишет "Коммерсантъ". По данным источников издания в отрасли, это необходимо для модернизации сетей, обеспечивающих стабильную работу сетей.

Минцифры отметило, что рост тарифов возможен при выполнении нескольких условий, включая обеспечение экономической доступности современных услуг связи для всех групп населения, а также поэтапный рост цен.

В России формально не регулируются тарифы на связь, однако действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции. При этом в прошлом году власти перестали оказывать операторам связи дополнительные меры поддержки.

Ранее российские операторы мобильной связи начали предупреждать своих абонентов о планах повысить тарифы в начале 2023 года. В январе крупнейший по числу абонентов сотовый оператор МТС отправил части своих абонентов сообщения о предстоящем повышении тарифов.