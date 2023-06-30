30 Июня 2023
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Происшествия Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Тюменский силовик осужден за то, что на кладбище выбивал признание из женщины

Бывший старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела полиции № 2 МО МВД России "Тобольский" наказан за насилие ради получения от пострадавшей признания.

По данным следствия, инцидент произошел ночью 24 октября 2021 г. Полицейский, чтобы получить признательные показания в краже сотового телефона местной жительницей, вывез 36-летнюю женщину на территорию кладбища, расположенного вблизи села Усалка Ярковского района, где приковал ее наручниками к могильной ограде.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, силовик получил четыре года колонии общего режима с лишением права занимать определенную должность сроком на два года и специального звания майор полиции.

В пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в 300 тыс. руб.

Теги: Тюменская область, майор, могила, ограда


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