Свердловская полиция ищет пропавшую в лесу женщину

Сотрудники свердловского гарнизона полиции из ОВД Пышминского района устанавливают местонахождение местной жительницы Светланы Болотиной.

Женщина пропала накануне, 29 июня. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, рано утром она отправилась с тремя подругами в лесной массив для сбора земляники и клубники вблизи деревни Чернышово. В тот же день все вернулись домой порознь – за исключением Светланы.

"Тревожное сообщение с просьбой оказать помощь в розыске 45-летней женщины в дежурную часть территориального ОВД поступило от одной из подруг сегодня в 01.10. Личный состав полиции поднят по сигналу "Сбор". На данный момент в поиске задействовано порядка 40 представителей МВД, помощь силовикам оказывают волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу. Сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами.

В ходе опроса односельчан оперуполномоченные установили, что у женщины незадолго до похода в лес якобы были приступы высокого давления, она даже теряла сознание, а в день пропажи в Пышминском районе стояла душная и жаркая погода. Девятилетняя дочь Светланы разговаривала с матерью по телефону в 12.30. Та пояснила, что чувствует себя плохо и пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла. Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может располагать информацией об обстоятельствах данного инцидента и возможном местонахождении пропавшей, позвонить по телефонам 8 (34372) 2-13-93 или 02.