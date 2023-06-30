Свердловская полиция ищет пропавшую в лесу женщину

30 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловская полиция ищет пропавшую в лесу женщину

Сотрудники свердловского гарнизона полиции из ОВД Пышминского района устанавливают местонахождение местной жительницы Светланы Болотиной.

Женщина пропала накануне, 29 июня. Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, рано утром она отправилась с тремя подругами в лесной массив для сбора земляники и клубники вблизи деревни Чернышово. В тот же день все вернулись домой порознь – за исключением Светланы.

"Тревожное сообщение с просьбой оказать помощь в розыске 45-летней женщины в дежурную часть территориального ОВД поступило от одной из подруг сегодня в 01.10. Личный состав полиции поднят по сигналу "Сбор". На данный момент в поиске задействовано порядка 40 представителей МВД, помощь силовикам оказывают волонтеры, егеря и служебные собаки, обученные работе по следу. Сыщики уже обнаружили рюкзак пропавшей, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами.

В ходе опроса односельчан оперуполномоченные установили, что у женщины незадолго до похода в лес якобы были приступы высокого давления, она даже теряла сознание, а в день пропажи в Пышминском районе стояла душная и жаркая погода. Девятилетняя дочь Светланы разговаривала с матерью по телефону в 12.30. Та пояснила, что чувствует себя плохо и пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла. Органы внутренних дел ведут проверку, по итогам которой будет принято обоснованное решение", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, разыскиваемая была одета в светлую куртку, темные спортивные брюки и белые кроссовки. Полиция обращается с просьбой ко всем, кто может располагать информацией об обстоятельствах данного инцидента и возможном местонахождении пропавшей, позвонить по телефонам 8 (34372) 2-13-93 или 02.

Теги: полиция, женщина, лес, розыск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети