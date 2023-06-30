30 Июня 2023
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

В Тыве госпитализирован мужчина с сибирской язвой

В Тыве выявлен случай заболевания сибирской язвой. Мужчину с диагностированной инфекцией госпитализировали из Барун-Хемчикского района.
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"23 июня на чабанской стоянке жителя села Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из участников забоя скота обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу Кызыла", - сообщили в прокуратуре республики.

Сейчас санитарные службы проверяют других участников забоя.

Между тем, конину, которая, предположительно, могла стать причиной заражения, уже успели продать – покупателем мяса без ветеринарного свидетельства стал житель города Ак-Довурак. Сейчас мясо изъято и отправлено на анализы.

На территории Барун-Хемчикского района введены ограничения.

Тывинская степь.(2023)|Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

Тывинская степь.(2023)|Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

Тывинская степь.(2023)|Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Тыва

Теги: тыва, сибирская язва, госпитализация


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