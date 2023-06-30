Руководство УрФУ намерено сносить общежития в центре Екатеринбурга

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров рассказал о возможной судьбе старых общежитий вуза, которые располагаются в центре города.

"Мы будем их ремонтировать. Если удастся, то старые корпуса мы будем сносить и на их месте строить новые", - сообщил Кокшаров в эфире "Областного телевидения".

По его словам, "потребность в общежитиях у нас очень большая", а по количеству бюджетных мест вузу нет равных в стране.

"В этом году на бюджетные места нам нужно набрать 9,8 тысяч человек, а всего набираем около 15 тысяч человек. Наша задача – максимально обеспечить их комфортабельным жильем", - добавил ректор.

Напомним, что студентов УрФУ планируют начать заселять в новые общежития уже 15 сентября, однако это вызвало возмущение из-за того, что они находятся на окраине и на дорогу придется тратить 1,5 часа в одну сторону.