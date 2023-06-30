30 Июня 2023
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Политика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Решетников летит в Тобольск ради туризма

Сегодня с в Тобольске встретятся министр экономического развития России Максим Решетников, полпред президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор. По слвоам главы региона, в планах – разговор о будущем промышленных предприятий, привлечении инвестиций и развитии внутреннего туризма.

"Нам есть, чем поделиться с коллегами. Тюменская область упрочила позиции в рейтинге инвестпривлекательности регионов (мы – третьи после Москвы и Татарстана), турпоток превысил допандемийные показатели. Только Тобольск в прошлом году посетили свыше 262 тысяч человек. Это рекорд для древней столицы Сибири", - написал Моор в своем telegram-канале.

Напомним, 24 сентября 2021 г. аэропорт Тобольска принял первый рейс. Объем вложений в строительство гавани составил 19 млрд руб. Аэрогавань построена при участии нефтегазохимической компании СИБУР и при поддержке Тюменской области в рекордно короткие сроки – за два года. Она оснащена взлетно-посадочной полосой длиной 2,4 км, способна принимать и обслуживать воздушные суда типа SSJ-100, Boeing-737, Airbus A320/321. Пропускная способность аэропорта составляет до 380 человек в час. В феврале 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о присвоении аэропорту Тобольска статуса международного.

Теги: Максим Решетников, Владимир Якушев, Тобольск


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