На Южном Урале сотрудницу районной мэрии осудят за превышение должностных полномочий

В Челябинской области председателя комитета строительства и инфраструктуры администрации Увельского района осудят за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемая согласовала оплату по контракту на строительство культурно-досугового центра в селе Кичигино. Однако подрядчик не установил архитектурные формы спортивного городка.

Ущерб составил более 900 тыс. рублей.