На Южном Урале сотрудницу районной мэрии осудят за превышение должностных полномочий
В Челябинской области председателя комитета строительства и инфраструктуры администрации Увельского района осудят за превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в 2020-2021 гг. обвиняемая согласовала оплату по контракту на строительство культурно-досугового центра в селе Кичигино. Однако подрядчик не установил архитектурные формы спортивного городка.
Ущерб составил более 900 тыс. рублей.