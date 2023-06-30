В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста

В Польше задержали российского хоккеиста – его подозревают в шпионаже.

Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги". Издание Wyborcza сообщает, что речь идет о 28-летнем россиянине Максиме С. Также сообщается, что хоккеист стал 14-м "представителем раскрытой шпионской сети".

Пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что россиянин "выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах".