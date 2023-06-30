30 Июня 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters/Corinna Kern

В Польше по обвинению в шпионаже задержали российского хоккеиста

В Польше задержали российского хоккеиста – его подозревают в шпионаже.

Генеральный прокурор страны Збигнев Зебро не стал называть имени задержанного, отметив только, что он "был игроком хоккейного клуба первой лиги". Издание Wyborcza сообщает, что речь идет о 28-летнем россиянине Максиме С. Также сообщается, что хоккеист стал 14-м "представителем раскрытой шпионской сети".

Пресс-служба министра-координатора спецслужб сообщила, что россиянин "выполнял на польской территории порученные задачи, среди прочего о выявлении критической инфраструктуры в нескольких воеводствах".

Теги: польша, шпионаж, хоккеист, задержание


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