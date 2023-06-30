Задержанная в Екатеринбурге опекун не сообщала о смерти ребенка, чтобы получать выплаты на него

В ходе расследования уголовного дела об убийстве ребенка в Екатеринбурге Следственный комитет вскрыл ряд других преступлений. Оказалось, что опекун не сообщала никому о смерти мальчика, чтобы и дальше получать выплаты на него.

Об исчезновении 6-летнего Далера стало известно в начале этой недели. Несколько суток его искали более 1,5 тысяч человек, а вчера ранним утром в одном из гаражей Чкаловского района была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело. Выяснилось, что смерть мальчика наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являвшаяся опекуном, призналась, что спрятала тело ребенка в гараже. Ее немедленно задержали.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, установлено, что жительница Екатеринбурга была определена опекуном мальчика в августе 2019 года. За это она получала ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство.

"Несмотря на то, что мальчик умер, женщина на протяжении нескольких месяцев, не сообщив о смерти ребенка в правоохранительные органы и органы опеки, умышленно из корысти получала указанные выплаты", - заявили в Следственном комитете.

Также в ходе работы по делу вскрылись эпизоды истязания ребенка. Всего задержанной предъявлено обвинение по трем статьям: убийство малолетнего, истязание и мошенничество. Сегодня суд изберет ей меру пресечения, следствие настаивает на заключении под стражу.

Как добавили в СК, также продолжается расследование уголовного дела о халатности сотрудников, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка. Будет дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных должностных лиц.

Напомним, что сама опекун мальчика на допросе заявила следователю о своем несправедливом задержании.