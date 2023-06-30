В Челябинске откроют новое пространство для молодежи "Моя территория"

В Челябинске появится новое пространство для молодежи "Моя территория", сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Его откроют в помещении на проспекте Победы, 126. Старшеклассники, студенты и молодые родители смогут здесь общаться, играть в настольные игры (аэрохоккей, настольный футбол и т.д.), заниматься с репетиторами и психологами. Все услуги будут оказываться бесплатно.

Первое такое пространство уже открыто в ТРК "Фокус".