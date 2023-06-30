"Газпром" не будет выплачивать дивиденды за 2022 год

Собрание акционеров "Газпрома" утвердило решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. Решение было ожидаемым: весной принять такое решение акционерам рекомендовал совет директоров компании. Тогда руководство "Газпрома" объясняло это тем, что в первом полугодии 2022 года состоялась выплата промежуточных дивидендов, тогда на эти цели было направлено 1,2 трлн руб. – рекордный объем в истории "Газпрома" и российского фондового рынка.

"В 2022 году мы получили чистую прибыль в размере 1,2 трлн руб. Это один из лучших показателей в истории компании. Вместе с тем, он ниже уровня 2021 года. Влияние на размер прибыли оказали повышенные налоговые выплаты, которые пришлись на вторую половину отчетного года", - заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Он также объяснил решение не выплачивать дивиденды: "С учетом корректировок на неденежные статьи размер дивидендной базы за 2022 год на 78% превысил чистую прибыль и достиг 2,2 трлн руб. При этом объем направленных акционерам промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022 года составил 1,2 трлн руб. или 55% от скорректированной чистой прибыли за весь 2022 год. Это выше предусмотренного дивидендной политикой целевого уровня – не менее 50% чистой прибыли. Таким образом, "Газпром" обеспечил акционерам сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд руб. больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой".