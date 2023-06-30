Дети из Кременского района ЛНР отдохнут в летние каникулы в Астраханской области

Астраханская область продолжает осуществлять комплексную помощь подшефному Кременскому району Луганской народной республики.





"По моему поручению первая сотня школьников из села Новая Астрахань прибыла в Астраханскую область. Они будут отдыхать в детском лагере «Берёзка». Через две недели привезём в регион следующую группу", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Астраханцы хотят сделать все, чтобы у детей из ЛНР были полноценные летние каникулы.

"К сожалению, обстановка в Кременском районе к этому не располагает.

Наша обязанность – обеспечить им благоприятные условия, ведь чужих детей не бывает. Всего за лето планируем организовать отдых для 750 ребят школьного возраста. Благодарю коллег из Единой России, которые занимаются организацией этого процесса", - отметил Игорь Бабушкин

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