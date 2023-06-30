30 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области в день кораблестроителя заложили киль двух уникальных сухогрузов в России

Церемония закладки судна на производственной площадке судостроительного завода «Лотос» Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС, входит в ОСК) накануне в день профессионального праздника кораблестроителей прошла в Астраханской области. 

судостроение, порт, морское судно, сухогруз(2023)|Фото: astrobl.ru

Строительство головного судна проекта 00108 стартовало 4 мая этого года, второго судна - 31 мая. Серию изготавливают по заказу «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК) в рамках программы с государственным финансированием. Это первый российский универсальный сухогруз, который сможет перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе и рефрижераторные, а также транспортировать зерно, лес, пиломатерилы и генеральные грузы.

судостроение, порт(2023)|Фото: astrobl.ru

Также на производственной площадке ССЗ "Лотос" спустили на воду самоходный земснаряд с фрезерным рыхлителем проекта 93.159.1. Судно предназначено для дноуглубительных работ. Его изготовили для нужд Росморречфлота. 

судостроение, сухогруз, рабочие(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил кораблестроителей региона с профессиональным праздником.

"Сегодня в свой профессиональный праздник на заводе «Лотос» заложили киль двух контейнеровозов, спустили на воду самоходный земснаряд. Судно предназначено для дноуглубительных работ. Его изготовили для нужд Росморречфлота. Проект является важным элементом для развития международного транспортного коридора "Север-Юг", - отметил в своем телеграмм-канале глава региона.

Современные реалии открывают новые перспективы для отрасли судоремонта и судостроения, которые становятся востребованными на внутреннем рынке страны. В Астраханской области в этой сфере трудится более 5 тысяч работников - инженеры, сварщики, электромонтажники, сборщики и другие специалисты. На астраханских верфях строят сухогрузы, танкеры, пассажирский и дноуглубительный флот.

судостроение, сухогруз, рабочие(2023)|Фото: astrobl.ru

Губернатор поблагодарил всех судостроителей за труд и отдельные слова благодарности высказал в адрес ветеранов отрасли, которые передают молодым коллегам накопленные практические знания и опыт. Игорь Бабушкин пожелал всем судостроителям "семь футов под килем".

Теги: судостроительный, сухогруз, киль, кораблестроение, мтк север-юг, земснаряд


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