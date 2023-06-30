Свердловчане потратили больше триллиона рублей по банковским картам

30 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловчане потратили больше триллиона рублей по банковским картам

За первые три месяца 2023 года жители Свердловской области потратили больше триллиона рублей при помощи банковских карт. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.
Читайте также:

По данным управления, за первый квартал года свердловчане совершили с помощью банковских карт 555 миллионов операций. Это на 10% больше, чем в том же периоде 2022 года. При этом большую часть этих денег – 459 млрд рублей – составили переводы с карты на карту, себе в другой банк или другим людям. По сравнению с прошлым годом их общая сумма выросла на 3%.

Почти 362 млрд рублей свердловчане потратили на оплату товаров и услуг, за год эта сумма увеличилась на 11%. На последнем месте по объему потраченных средств оказалось снятие наличных: уральцы получили в банкоматах 211 млрд рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году. В среднем из каждых 100 операций по картам на снятие денег в этом году приходится две, а в первом квартале прошлого года было три таких операции.

По данным Уральского главного управления ЦБ на 1 апреля, на жителей Свердловской области оформлено почти 13 млн банковских карт. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Теги: карты, банки, операции, деньги


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети