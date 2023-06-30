Свердловчане потратили больше триллиона рублей по банковским картам

За первые три месяца 2023 года жители Свердловской области потратили больше триллиона рублей при помощи банковских карт. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

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По данным управления, за первый квартал года свердловчане совершили с помощью банковских карт 555 миллионов операций. Это на 10% больше, чем в том же периоде 2022 года. При этом большую часть этих денег – 459 млрд рублей – составили переводы с карты на карту, себе в другой банк или другим людям. По сравнению с прошлым годом их общая сумма выросла на 3%.

Почти 362 млрд рублей свердловчане потратили на оплату товаров и услуг, за год эта сумма увеличилась на 11%. На последнем месте по объему потраченных средств оказалось снятие наличных: уральцы получили в банкоматах 211 млрд рублей, что на 3% больше, чем в прошлом году. В среднем из каждых 100 операций по картам на снятие денег в этом году приходится две, а в первом квартале прошлого года было три таких операции.

По данным Уральского главного управления ЦБ на 1 апреля, на жителей Свердловской области оформлено почти 13 млн банковских карт. Это на 21% больше, чем в прошлом году.