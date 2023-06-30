Мэр Губкинского станет заместителем губернатора Ямала

Глава Губкинского Андрей Гаранин займёт должность заместителя губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

Об этом глава Ямала объявил о на заседании Совета глав. Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природных ресурсов и экологии. К работе в новой должности он приступит 3 июля, сообщают власти округа в своем telegram-канале "Ямал. Официально".

Напомним, заместитель гендиректора "РН-Пурнефтегаз" Андрей Гаранин официально вступил в должность главы Губкинского в конце сентября 2018 г. Занимавший этот пост ранее Сергей Бурдыгин ушел в отставку после того, как был пойман нетрезвым за рулём.