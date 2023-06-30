30 Июня 2023
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Политика Ямало-Ненецкий АО
Фото: t.me/garanin_a_m

Мэр Губкинского станет заместителем губернатора Ямала

Глава Губкинского Андрей Гаранин займёт должность заместителя губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
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Об этом глава Ямала объявил о на заседании Совета глав. Гаранин станет заместителем главы региона и возглавит департамент природных ресурсов и экологии. К работе в новой должности он приступит 3 июля, сообщают власти округа в своем telegram-канале "Ямал. Официально".

Напомним, заместитель гендиректора "РН-Пурнефтегаз" Андрей Гаранин официально вступил в должность главы Губкинского в конце сентября 2018 г. Занимавший этот пост ранее Сергей Бурдыгин ушел в отставку после того, как был пойман нетрезвым за рулём.

Теги: Губкинский, Салехард, Андрей Гаранин, Дмитрий Артюхов


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