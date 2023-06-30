Курс доллара и евро обновил полуторагодичный рекорд

Рубль сегодня просел на бирже относительно евро и доллара до полуторагодичного минимума. Европейская валюта сегодня стоит более 96 руб., американская – больше 88 руб. Такие цены установились впервые с 29 марта 2022 года.

В минувшие выходные – во время внутриполитического кризиса в стране – российские банки продавали доллар и евро дороже, но Мосбиржа в выходные не работала, а в понедельник со стабилизацией ситуации пришло и повышение курса рубля.