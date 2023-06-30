30 Июня 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Достижения Новосибирской области будут представлены в рамках экспозиции на ВДНХ в Москве

Экспозиция Новосибирской области будет представлена на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Андрей Травников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Экспозиция будет организована в соответствии с указом президента РФ от 29.03.2023 № 215 «Об Организационном комитете по подготовке и проведению Международной выставки-форума «Россия».

Посетители ВДНХ смогут узнать о достижениях Новосибирской области в разных направлениях социально-экономического развития. Концепция выставки раскрывает особенности Новосибирской области как молодого, динамичного, научного и комфортного региона, основными сферами которого являются логистика, наука и инновации. Это стремительное развитие олицетворяют все построенные новые объекты за последние шесть лет, среди которых новый терминал аэропорта «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина, новая многофункциональная ледовая арена, крупнейший за Уралом перинатальный центр, образовательные учреждения. Помимо этих достижений, также возводится и много других современных объектов, которые дадут ещё больше возможностей и перспектив для региона и страны в целом. Среди них – Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), новые корпуса Академпарка, социальные и инфраструктурные объекты.

вднх, фонтан(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Планируется, что ключевыми событиями выставки от Новосибирской области станут: День Сибири (8 ноября), День Новосибирской области (19 ноября), День хоккея (1 декабря), День эскимо (24 ноября), День российской науки (8 февраля), День театра (27 марта).

Теги: вднх, андрей травников, достижения, экспозиция


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