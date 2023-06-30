Екатеринбуржцы требуют пожизненного заключения для опекунши погибшего 6-летнего Далера

В интернете создали петицию, автор которой призывает назначить пожизненное жительнице Екатеринбурга Веронике Наумовой, которая несколько месяцев прятала тело 6-летнего приемного сына Далера.

"Посадить Веронику Наумову на пожизненное, за и издевательство и убийство ребенка!!!!!!?" - спрашивает автор петиции, которая меньше чем за сутки набрала свыше 4,5 тыс. подписей.

Напомним, что сегодня Чкаловский районный суд определит меру пресечения Наумовой, подозреваемой в убийстве ребенка.

Об исчезновении Далера стало известно в начале недели. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек, а вчера ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являющаяся опекуном, призналась, что спрятала тело сына в гараже якобы после "несчастного случая". Опубликованы кадры ее допроса.

В минсоцполитики региона организовали проверку в Управлении социальной политики №25, сотрудники которого курировали семью с приемными детьми. Сообщается, что все проверки были только формальными.