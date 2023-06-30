30 Июня 2023
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Фото: АФП 2005, Thomas Coex

На улицах Парижа протестующие строят баррикады и громят банки

Во Франции за третью ночь беспорядков было задержано 670 человек. Президент страны Эммануэль Макрон собирается сегодня провести заседание антикризисного штаба. Пока же для сдерживания протестов и погромов во Франции мобилизовано уже 40 тыс. полицейских и других силовиков – в четыре раза больше, чем в среду. Тем не менее, признаков снижения эскалации конфликта пока нет.

В Нантере, предместье на западной окраине Париже, где во вторник полицейские застрелили 17-летнего мигранта, протестующие сегодня ночью продолжали жечь автомобили и магазины, а также начали строить баррикады.

В какой-то момент активисты попробовали поджечь отделение банка.

Погромы перекинулись и в центр Парижа. 14 человек были арестованы за попытку разграбить магазин Nike.

Сообщается о погромах в Марселе, Лионе, По, Тулузе и Лилле.

Теги: париж, погромы, баррикады, беспорядки


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