30 Июня 2023
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральца, семь раз судимого за пьяную езду, отправили в колонию строгого режима

На Среднем Урале мужчина получил срок в колонии строгого режима за постоянную пьяную езду за рулем.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 18 марта этого года: уралец управлял автомобилем "Хонда" и был остановлен сотрудниками ДПС на улице Бакинских Комиссаров в Екатеринбурге. Так как у 39-летнего мужчины были все признаки алкогольного опьянения, ему предложили пройти освидетельствование. Однако водитель в присутствии двух понятых отказался, заявив, что он и так пьян.

Как отметили в прокуратуре, ранее он был уже шесть раз судим за управление авто в состоянии опьянения, отбывал наказание в виде обязательных работ и даже лишения свободы, но никаких выводов для себя так и не сделал. Вину мужчина признал, объяснив свое поведение "стечением обстоятельств".

На этот раз Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил ему по совокупности преступлений 2,5 года в колонии строгого режима. Также уралец лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на шесть лет.

Теги: водитель, колония, суд


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