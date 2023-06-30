В Пермском крае наказан бизнесмен, решившийся на убийство из-за долга в миллион

В Прикамье осужден бизнесмен, решившийся на убийство из-за долга в 1 млн руб. Также он совершил другие преступления.

По данным прокуратуры Пермского края, в мае 2021 г. злоумышленник, незаконно обналичивавший деньги, договорился с знакомым предпринимателем о переводе 1 млн руб. через принадлежавшую ему организацию. Деньги должны были пойти на оплату строительных работ, выполненных сторонней организацией.

После поступления денег предприниматель оплатил ими свои долги. Чтобы не возвращать 1 млн, бизнесмен, создавая видимость поиска денег и переговоров, заманил жертву в лес, расположенный в Пермском районе. Там он ударил пострадавшего ножом. Рана оказалась смертельной.

Также выяснилось, что виновный в 2020 г. создавал коммерческие организации через подставных лиц и занимался незаконным оборотом средств платежей. Он создавал фиктивные отчетные документы, по которым выводил деньги из-под финансового контроля государства. Речь идет о сумме в 500 тыс. руб.

Суд приговорил бизнесмена к 17 годам колонии строгого режима, году ограничения свободы и штрафу в 100 тыс. руб.