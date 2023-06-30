30 Июня 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинске учредителя и бывшего гендиректора компании "Речелстрой" будут судить по обвинению в хищении 2 млрд рублей

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении учредителя компании "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана, обвиняемых в хищении более 2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2014-2017 гг. они похитили более 2 млрд рублей средств участников долевого строительства. В этой связи они не смогли выполнить обязательства по передаче дольщикам жилых домов микрорайона "Lake City". Принятыми мерами в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Также арестовано имущество обвиняемых на сумму более 53 млн рублей.

Напомним, в июле 2021 года Пязок и Вегельман были признаны виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушении требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении. В феврале Челябинский областной суд отменил приговор в отношении Пязока и Вегельмана. Дело было направлено прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

В сентябре прошлого года стало известно, что СК возобновил предварительное следствие по уголовному делу.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления.

Теги: Речелстрой, дольщики, Чурилово, Андрей Пязок, уголовное дело, СК,


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