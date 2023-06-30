Опекуншу, подозреваемую в убийстве 6-летнего Далера, отправили в СИЗО под крики толпы

Сегодня Чкаловский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО местную жительницу Веронику Наумову, подозреваемую в убийстве своего приемного сына.

6-летнего мальчика на протяжении нескольких дней искал весь город, однако после обнаружения тела выяснилось, что ребенок был мертв уже несколько месяцев. Срок ареста заявлен 1 месяц и 29 суток. Под арестом Наумова останется до 26 августа.

В суде опекун заявила, что не считает себя виновной. "Я нормальная мать", - подчеркнула она.

Защита ходатайствовала о домашнем аресте, настаивая на том, что с момента смерти мальчика женщина не совершила ничего противоправного, а смерть наступила в результате несчастного случая.

Наумовой предъявлены обвинения в истязании малолетнего, убийстве и махинациях с выплатами.

Собравшиеся у здания суда активисты скандировали имя мальчика, пока Наумову грузили в автозак.

Ранее мы публиковали кадры допроса опекунши. Что касается приемного отца мальчика, сегодня он должен вернуться в Екатеринбург с зоны СВО. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала Накануне.RU, что мужчина уже долгое время находится на спецоперации.

В минсоцполитики региона организовали проверку в управлении социальной политики №25, сотрудники которого курировали семью с приемными детьми. Сообщается, что все проверки были только формальными.