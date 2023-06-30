СМИ: Вашингтон готов передать Украине кассетные боеприпасы

Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине кассетных боеприпасов, передают CNN и NBC со ссылкой на осведомленные источники в Белом доме. Окончательное решение пока не принято, но поставки такого вооружения могут быть включены в ближайший пакет помощи Киеву – уже в июле.

СМИ отмечают, что у США кассетные боеприпасы имеются в большом количестве – они накопились после отказа от этого типа вооружений в 2016 году.

Ранее власти США сомневались в том, стоит ли передавать Украине кассетные боеприпасы, поскольку они несут большие риски для гражданского населения.

Ранее Великобритания, Франция и Германия подписали запрет на кассетные боеприпасы.