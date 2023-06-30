В челябинском городе рабочие выливают фекалии под окнами дома

В Троицке Челябинской области Рабочие МУП "ТЭС" выливают фекалии под окнами жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

По словам жителей дома №30А по улице Дерибаса, массу черпают из подвала пятиэтажки и вываливают прямо на землю. На замечания жильцов не реагируют.

"Об ассенизаторской машине в этой организации, видимо, не знают. Мы уверены: так избавляться от отходов жизнедеятельности человека противозаконно", - подчеркнули в ОНФ.

Общественники уже обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор.