Свердловские грибники нашли в лесу 46 артиллерийских боеприпасов

В лесном массиве недалеко от поселка Большая Смолокурка Березовского городского округа грибники обнаружили 46 боеприпасов. На место выехали специалисты-взрывотехники ОМОН "Малахит" управления Росгвардии по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росгвардии по региону, обследование показало, что найденные предметы являются боевыми артиллерийскими боеприпасами разного калибра. Все они покрыты сильной коррозией и могут представлять угрозу для окружающих.

Боеприпасы были переданы в территориальный орган внутренних дел.