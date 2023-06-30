Свердловский Роспотребнадзор нашел массу нарушений в сети магазинов "Кировский"

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило сеть магазинов "Кировский". Обнаружено множество нарушений.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, выездная проверка в отношении ООО "Лев", которое отвечает за данную сеть, была плановой. В ходе нее выявлены нарушения обязательных требований в части несоблюдения сроков годности и условий хранения продукции.

Как установили в Роспотребнадзоре, отсутствовали товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевой продукции. Также, по данным ведомства, оказались нарушены требования к маркировке реализуемой продукции, к отделке помещений, к проведению производственного контроля, порядка вакцинопрофилактики сотрудников и к обращению с отходами.

"При проведении лабораторных испытаний выявлена продукция, не соответствующая обязательным требованиям по показателям качества и безопасности. По результатам проверки ООО "Лев" выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований законодательства. Продукция, не соответствующая требованиям, изъята из оборота юридическим лицом. Нарушения устранены", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что за выявленные нарушения юрлицу назначен штраф на общую сумму 400 тысяч рублей. Несоответствующая продукция будет уничтожена.

Напомним, недавно новыми владельцами сети магазинов "Кировский" стали сыновья ее основателя Игоря Ковпака.