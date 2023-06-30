30 Июня 2023
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Фото: duma.gov.ru

"Закон Далера Бобиева": в Госдуме изменят правила опеки над приемными детьми после смерти мальчика из Екатеринбурга

Смерть 6-летнего Далера из Екатеринбурга, чье мертвое тело приемная мать прятала несколько месяцев в гараже, повлияла на решение депутатов Госдумы при подготовке поправок в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся вопросов защиты прав усыновленных детей. В их числе ограничение на количество приемных детей и социально-психологическая проверка потенциальных опекунов. Похоже, что из-за этого резонансного случая в России понадобился "закон Далера Бобиева", который вызывает некоторые ассоциации с "законом Димы Яковлева".
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Заседание Госдумы прошло накануне. Свое выступление на эту тему разместила в соцсетях глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она озвучила сразу несколько поправок, которые следовало бы внести для обеспечения дальнейшей безопасности жизни и здоровья опекаемых детей.

  • Будет ограничено количество детей, которое семья может взять под свою опеку. Останина отметила, что в России встречаются случаи, когда семьи берут по 10-15 детей из детских домов, а после эксплуатируют. Такие опекуны могут иметь и иные цели. В то же время, предлагается снять ограничения и установить возможность повторно усыновить ребенка в течение года.
  • Предлагается снять с ближайших родственников обязательство проходить специальную подготовку, чтобы стать опекунами осиротевшего ребенка. Останина утверждает, что из-за этого ограничения граждане не могут взять под опеку своих же внуков, а сдавать какие-либо тесты после смерти собственных детей является слишком тяжелой задачей. Она также сослалась на слова патриарха Кирилла, который утверждал, что такие требования послужат препятствием для приема ребенка в семью.

Гараж, в котором нашли тело пропавшего мальчика в Екатеринбурге(2023)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

"Такой подход разрушает традиционные для нашей страны многопоколенные семьи, преемственность поколений, и не может быть поддержан. Эта новелла взята из европейского законодательства, где каждая новая семья, не связана со своими "корнями". И это один из недостатков законопроекта, об исправлении, которого нам удалось договориться с Правительством благодаря вмешательству председателя Государственной думы", - заявила Останина.

  • Состояние жилья не должно быть доминирующим при определении ребенка в семью, поскольку "счастье ребенка определяется не наличием паркета, а отношением к не нему самому". В Госдуме была создана рабочая группа, которая ко второму чтению разработает соответствующие подзаконные нормативные документы, где определит единые стандарты и требования к жилым помещениям лиц, желающих принять ребенка на воспитание в семью.
  • Потенциальные опекуны должны будут проходить социально-психологическое обследование. Останина подчеркнула, что такого рода обследования требуется при получении водительских прав, однако при получении права на опекунство почему-то нет. Однако тут встает вопрос, кто этим будет заниматься и откуда взять профессиональных психологов. В этой части также следует подготовить единые стандарты и требования. Останина также отметила, что, вероятно, если бы такое обследование прошла приемная мать покойного Далера, ей бы могли и не доверить мальчика.

Законопроект был принят в первом чтении. Предлагается позднее установить дату второго чтения, поскольку законопроект требует доработки.

Об исчезновении Далера стало известно в начале недели. Несколько суток его искали более 1 тыс. человек. Вчера ранним утром на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе была обнаружена большая сумка, в которой находилось тело мальчика. Выяснилось, что его смерть наступила еще несколько месяцев назад. Женщина, являющаяся опекуном ребенка, задержана. Она призналась, что спрятала тело сына в гараже якобы после "несчастного случая". Опубликованы кадры ее допроса. При этом сестра погибшего утверждает, что Далер был сильно избит накануне смерти.

Вероника Наумова на допросе(2023)|Фото: СКР

В минсоцполитики региона организовали проверку в Управлении социальной политики №25, сотрудники которого курировали семью с приемными детьми. Сообщается, что все проверки были только формальными.

Теги: Далер, смерть, опека, приемный, родители, Госдума


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