Авиасалон МАКС перенесен на 2024 год

Международный авиационно-космический салон (МАКС), который проводится раз в два года, перенесут с 2023-го на 2024-й год. Таким образом, с учетом частоты проведения этого форума (раз в два года), авиасалон состоится два года подряд.

Организаторы в своем заявлении напрямую не указывают причину переноса, но очевидно, что это происходит из-за специальной военной операции и санкций.

"АО "Авиасалон" в рамках подготовки к проведению авиационно-космических салонов продолжает работу с действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны. Кроме того, устроитель МАКС активно участвует в формировании информационной повестки в аэрокосмической и смежных отраслях, ведет просветительскую и профориентационную работу", - отчитались организаторы о работе во время "простоя".

Организаторами Международного авиационно-космического салона МАКС выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС – АО "Авиасалон".