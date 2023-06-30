30 Июня 2023
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Экономика Тюменская область
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области главу Минсельхоза свозили на картофельное поле, в лабораторию и на завод

Губернатор Тюменской области Александр Моор привел детали визита в регион министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Они осмотрели производственные мощности агрофирмы КРиММ, побывали на картофельном поле, в лаборатории и на заводе, где перерабатывают овощи.

В КРиММе занимаются не только выращиванием и глубокой переработкой картофеля, но и производят элитные семена этой культуры, в том числе на экспорт, написал губернатор в своем telegram-канале. По словам Моора, в Тюменской области есть все необходимые условия и компетенции по селекции картофеля для реализации Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства в сфере семеноводства.

В регионе действуют четыре селекционных центра, они оснащены самым современным оборудованием. Тюменские ученые и аграрии накопили солидный опыт селекционных и генетических разработок. Например, по созданию и внедрению местных сортов. Для обеспечения продовольственной безопасности Федеральная программа имеет самое актуальное значение, и Тюменская область готова активно в ней участвовать.

В информационном центре правительства области уточнили, что глава Минсельхоза России и губернатор побывали также в животноводческом сельскохозяйственном потребительском кооперативе "Усадьба", который занимается заготовкой молока и мяса в личных подсобных хозяйствах.

Александр Моор, Дмитрий Патрушев(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев во время визита в Тюменскую область(2023)|Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Теги: Дмитрий Патрушев, Александр Моор, Минсельхоз РФ


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Ранее 29.06.2023 11:55 Мск Патрушев прибыл в Тюмень

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