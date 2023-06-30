30 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Промышленное производство в этом году не сможет преодолеть спад – прогноз РАН

Промышленное производство в России в этом году сократится относительно 2022 года примерно на 0,9%. Рост возможен только в 2024 году – на 1,7%, считают эксперты Института экономики РАН Александр Френкель, Борис Тихомиров и Антон Сурков, они опубликовали статью с прогнозом в журнале "Вопросы статистики".

Больше других просядут добыча полезных ископаемых (-1%) и обрабатывающие производства (-0,6%). Это самые объемные отрасли экономики.

Экономисты считают, что обрабатывающее производство не будет расти даже в 2024 году. Также из отрицательной зоны не смогут выйти добыча газа, обработка древесины, производство бумаги, электрооборудования, автомобилей и т.д.

У Минэкономразвития более радужный прогноз: ведомство ожидает, что в этом году промышленное производство вырастет на 0,2%, а в 2024 году – на 2,5%, передает РБК.

Теги: промышленное производство, спад, прогноз, рост, экономика, ввп


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