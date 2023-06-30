В аэропорту Челябинска на семь часов задерживается рейс в Минводы

В аэропорту Челябинска на семь часов задерживается вылет рейса в Минводы. Челябинской транспортной прокуратурой осуществляется контроль за выполнением воздушных перевозок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Причина задержки рейса авиакомпании "Азимут" позднее прибытие воздушного судна.

Самолет должен был вылететь в Минводы в 6.30. По данным онлайн-табло, рейс задерживается на семь часов. Ожидается, что самолет прилетит в Челябинск в 12.51.

На рейс зарегистрировано 98 пассажиров, из них 13 несовершеннолетних. Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.