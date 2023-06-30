30 Июня 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге идет строительство 25-метрового бассейна в Краснолесье

В ЖК "Балтийский" в Екатеринбурге завершаются работы по возведению бетонной чаши будущего бассейна.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", новый спортивный центр в границах улиц Чкалова – Академика Вонсовского – Амундсена станет частью развития инфраструктуры микрорайона. Компания активно развивает инфраструктуру Краснолесья для создания комфортной и доступной среды: в эксплуатацию уже введены два детских сада, разработаны проекты строительства школы на 1 тыс. 125 мест и благоустройства Юго-Западного лесопарка.

В составе новой очереди жилого комплекса "Балтийский" помимо жилья предусмотрены объекты инфраструктуры. На первом этаже 4-этажного дома разместятся офисные помещения и кафе, а в 9-этажном доме – большой фитнес-центр с бассейном длиной 25 метров.

проект 25-метрового бассейна в микрорайоне Краснолесье(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Развитие микрорайона проходит в тесном сотрудничестве Российской академии наук и "Атомстройкомплекса". Часть квартир в новых домах ЖК "Балтийский" застройщик передает для молодых ученых УрО РАН. Эффективные планировки, чистовая отделка "под ключ" и закрытые дворы с площадками для отдыха и занятий спортом делают новое жилье комфортным для жизни и достойным вкладом строительной компании в поддержку уральской науки.

Как отметили в пресс-службе компании, за все годы сотрудничества "Атомстройкомплекс" передал УрО РАН уже более 24 тыс. квадратных метров в рамках инвестиционных контрактов. В планах – дальнейшее комплексное развитие микрорайона с благоустройством пешеходного бульвара от улицы Вонсовского до улицы Семихатова и возведением школы в шаговой доступности.

Теги: бассейн, Краснолесье, строительство


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