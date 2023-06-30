30 Июня 2023
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Политика В России За рубежом Украина
Фото: Telegram/Mash

Трамп не исключает, что Украине придется отказаться от притязаний на часть территорий

Экс-президент США Дональд Трамп не исключает, что Украине придется отказаться от притязаний на часть территорий. Он заявил, что если бы был президентом, "всё было бы предметом переговоров".  

"Я думаю, что украинцы имеют право оставить себе большую часть того, что они заслужили, и я думаю, что Россия на это согласилась бы. Нужен хороший посредник или переговорщик, которого у нас сейчас нет", — сказал Трамп в интервью агентству Reuters.

Трамп полагает, что США могут сейчас "собрать Россию и Украину вместе и примирить их".

Трамп, который собирается баллотироваться в президенты США в 2024 году, сделал обещание прекратить российско-украинский конфликт одним из пунктов своей внешнеполитической предвыборной программы. Так, ранее он заявлял, что может в течение суток прекратить вооруженное противостояние.

"Ели конфликт не будет завершен [к моменту выборов в США], я завершу его в течение 24 часов с Зеленским и с Путиным, это будут очень легкие переговоры, но я не хочу озвучивать, что я скажу, иначе я не смогу это использовать на переговорах", - заявил Трамп. 

Теги: дональд трамп, украина, территория


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