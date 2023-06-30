30 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Возле подстанции "Южная" в Екатеринбурге произошел пожар

В пятницу в Екатеринбурге произошел пожар возле электрической подстанции. В результате инцидента оказались повреждены провода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Россети Урал", сегодня утром случилось возгорание несанкционированных складских и хозяйственных построек, а также строительного мусора в охранных зонах линий электропередачи 110 кВ, отходящих от подстанции "Южная". В результате произошло перекрытие по продуктам горения, которое вызвало короткое замыкание и повреждение проводов. Само возгорание случилось вне территории центра питания.

"Последствия для жителей Екатеринбурга были кратковременны и минимальны. Был произведен автоматический перевод электроснабжения на резервные схемы. В настоящий момент отключенных клиентов нет", - отметили в компании.

После работы МЧС специалисты "Россети Урал" проведут ремонт проводов на линиях электропередачи. Уже создана специальная комиссия, которая займется расследованием инцидента.

Теги: подстанция, пожар, Екатеринбург


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